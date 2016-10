TLC 00:40 bis 01:25 Dokumentation Tatort Sumpf Fluch der Schönheit USA 2014 Merken Die 13-jährige Krystal Jean Baker ist ein typischer texanischer Teenager. Sie hängt gerne mit ihren Freunden ab und hofft, dass sie bald ins Cheerleading-Team aufgenommen wird. Doch Krystal ist auch ein besonders schönes Mädchen, das überall Blicke auf sich zieht. Ihre Großtante war Hollywood-Ikone Marilyn Monroe und die verwandtschaftliche Verbindung der beiden ist offensichtlich. Als Krystal Jean eines Abends nicht nach Hause kommt, bekommt ihre Mutter sofort panische Angst, und das zu Recht: In derselben Nacht wird die Leiche eines jungen, blonden Mädchens in einem abgelegenen Sumpfgebiet gefunden. Die 13-Jährige wurde brutal vergewaltigt und dann erdrosselt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Murders