Dokusoap The Crime Chronicles Wer erschoss Doc Adams? USA 2014 Im Jahr 1952 war Live Oak ein verschlafenes Nest in Florida, in dem strenge Rassentrennung herrschte. Schon aus diesem Grund war das Verbrechen, das sich hier ereignete, ungeheuerlich: Dr. Leroy Adams, der in seiner Arztpraxis weiße wie auch schwarze Patienten behandelte und als einziger Weißer keinerlei Unterschiede bezüglich Hautfarbe machte, war kaltblütig erschossen worden. Zeugen hatten kurz vor den Schüssen eine elegant gekleidete Frau in seinem Behandlungszimmer gesehen, welche schnell als Ruby McCollum - die reichste Farbige in Live Oak - identifiziert wird. Doch welchen Grund hatte Ruby, den allseits verehrten und beliebten Doc zu ermorden? Originaltitel: A Crime To Remember