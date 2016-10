TLC 18:25 bis 19:20 Unterhaltung RuPaul's Drag Race Sissy That Walk USA 2014 Merken Heute ist bei der "Drag Race" schauspielerisches Talent gefragt. Die verbliebenen Queens sollen in RuPaul's Musikvideo "Sissy That Walk" eine Hauptrolle spielen und dann in weiteren Szenen zeigen, was sie auf der Bühne alles drauf haben. Choreograph Jamal Sims und Performance-Künstler Mathu Andersen stehen ihnen mit Experten-Tipps zur Seite. Da die vier Kandidatinnen gute Performances abliefern und von der Jury positiv bewertet werden, gehen alle ins Playback-Stechen. Am Ende muss Darienne Lake das Feld räumen und aufs Finale verzichten. Die strahlenden Finalistinnen, die um die Drag Queen-Krone kämpfen, heißen Adore Delano, Bianca Del Rio und Courtney Act. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: RuPaul's Draq Race