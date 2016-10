TLC 16:35 bis 17:00 Dokusoap Curvy Brides - Heiraten in XXL Singen und singen lassen USA 2015 Merken Für ihren Brautsalon "Curvaceaous Couture"sind Yukia und Yuneisia immer auf der Suche nach neuen stylischen Roben. Und genau das sollen sie heute bekommen! Denn Designerin Jana Ann ist zu Besuch und hat ein todschickes Modell, exklusiv für die Boutique, im Gepäck. Als Shop-Managerin Shannon das neue Teil präsentiert, sind die Schwestern völlig von den Socken. Das schwarze Traumkleid ist elegant, pompös und absolut "Diva". Perfekt für selbstbewusste Frauen bei ihrem ganz großen Auftritt. Die frisch eingetroffene Ware könnte also genau das Richtige für die heutige Kundschaft im Brautsalon sein: eine Opernsängerin und eine Gospelsängerin - nichts für schwache Ohren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Curvy Brides