TLC 12:25 bis 12:55 Dokusoap Geizhälse Extrem Richard und Kelley / Pelin USA 2014 Merken Richard und Kelley teilen eine große Leidenschaft: zwanghafte Sparsamkeit. Um ihr Haus im Winter gegen die Kälte zu schützen, dichten sie die Türen mit Plastiktüten ab, im Sommer soll eine selbst gebaute Styropor-Kühlbox gegen die Hitze helfen. So spart die Familie einen Haufen Geld, doch es gibt einen weiteren Kostenfaktor, der Pilates-Lehrerin Kelley ein Dorn im Auge ist. Um sich künftig die Miete für ihr Studio zu sparen, will sie das Training im heimischen Wohnzimmer abhalten, aber da ist leider ein Loch in der Decke. Ihre Kinder Cat und Patrick haben sich an den Geiz der Eltern gewöhnt, doch manchmal geht ihnen die Pfennigfuchserei schwer auf die Nerven In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Kaye (Narrator) Rew Starr (Woman in meeting) Originaltitel: Extreme Cheapskates Regie: Marcel Arsenault Drehbuch: Chris Rose