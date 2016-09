TLC 06:15 bis 07:00 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben USA 2006 Merken Schon als Lehrlinge der Tattoo-Legende Lou Sciberras träumten Ami, Nuñez, Darren und Chris davon, einmal zusammen ein eigenes Tattoo-Studio zu eröffnen. Dass dieser Traum Wirklichkeit werden würde, ahnten die Tattoo-Künstler damals noch nicht. Mittlerweile können sich die vier Freunde über fehlende Kundschaft nicht beklagen: Vom Punk-Rocker, über den erfolgreichen Geschäftsmann, bis hin zur Prominenz, alle kommen. In dieser Episode klopft ein besonders wichtiger Kunde an die Tür des Miami Ink. Der Mobilkommunikations-Riese Motorola ist von Amies Entwürfen so begeistert, dass er mit den Tatoo-Motiven des begabten Künstlers eine eigene Kollektion entwerfen möchte, die weltweit verkauft werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink