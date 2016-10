SAT.1 Emotions 18:15 bis 19:00 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 29 D 2010 2016-10-03 10:10 Merken Frank ist bei Gaby eingezogen, doch mit einem Nachtlager auf der Couch hat er nicht gerechnet. Als sich Pia am nächsten Morgen bei Gaby wegen der Trennung von Frank ausheulen will, findet sie im Wohnzimmer ein Hemd von ihrem Ehemann. Lena ist aufgrund der Trennung ihrer Eltern am Boden zerstört; David spendet ihr liebevoll Trost. Als er ihr jedoch vom schwerwiegenden Verdacht gegen ihren Vater erzählt, ist sie schockiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena) Max Alberti (David) Johanna Liebeneiner (Amelie) Jenny Jürgens (Pia) Kostas Sommer (Tony) Janina Flieger (Vanessa) Urs Remond (Rafael) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Daniel Anderson Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Pascal Mundt Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer