SAT.1 Emotions 20:35 bis 21:00 Comedyserie Cougar Town Das Krabbenfest USA 2012 2016-10-02 05:15 Merken Das alljährliche Krabbenfest findet statt. Auch die Peons, eine vierköpfige Band, sind in der Stadt. Da alle Hotelzimmer ausgebucht sind, bietet Travis ihnen an, im Haus seiner Mutter zu übernachten - Jules ist wenig begeistert. Sie willigt schließlich ein, stellt aber strenge Regeln auf. Grayson wird von Selbstzweifeln geplagt: Er steht auf Jules' Liste der bestküssenden Männer nur auf Platz sieben. Mit allen Mitteln versucht er ihr zu beweisen, dass er ein Superküsser ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courteney Cox (Jules Cobb) Christa Miller (Ellie) Busy Phillipps (Laurie) Dan Byrd (Travis) Brian Van Holt (Bobby Cobb) Josh Hopkins (Grayson) Ian Gomez (Andy) Originaltitel: Cougar Town Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Kevin Biegel Kamera: Andrew Rawson Musik: Waz