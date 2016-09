SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:35 Comedyserie Cougar Town König Andy USA 2012 2016-10-02 04:55 Merken Seit neuestem nehmen die Radfahrer, die zum neueröffneten Einkaufszentrum wollen, eine Abkürzung, die durch Jules' und Andys Garten führt. Als Jules zur "Königin der Nachbarschaft" ernannt wird, verlangt Andy von Königin Jules, sich um die Fahrradrowdys zu kümmern. Doch all ihre Mühen sind umsonst und sie bittet Andy kleinlaut um Hilfe. Nachbar Tom hat indessen einen Springbrunnen in seinem Garten installiert. Das Plätschern raubt Jules jedoch den letzten Nerv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courteney Cox (Jules Cobb) Christa Miller (Ellie Torres) Busy Philipps (Laurie Keller) Dan Byrd (Travis Cobb) Josh Hopkins (Grayson Ellis) Brian Van Holt (Bobby Cobb) Ian Gomez (Andy Torres) Originaltitel: Cougar Town Regie: Courteney Cox Drehbuch: Sanjay Shah Kamera: Andrew Rawson Musik: Waz Altersempfehlung: ab 6