SAT.1 Emotions 12:10 bis 13:45 Drama Natalie V - Babystrich Ostblock D 2003 20 40 60 80 100 Merken Die Welt von Natalie und Sven scheint endlich in Ordnung, als ihre kleine Tochter Saskia geboren wird. Das ändert sich jedoch schnell, als Sven in Tschechien zusammengeschlagen wird, weil er ein Mädchen vor zwei Verbrechern schützen will. Natalie ist in großer Sorge und fährt sofort allein nach Cheb, um ihn in der Klinik zu besuchen. Als sie ihn im Koma liegen sieht, fasst sie den Entschluss, die Hintergründe des Geschehens in Erfahrung zu bringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne-Sophie Briest (Natalie Schneider) Joram Völklein (Sven) Nina Hoger (Elke Schneider) Udo Schenk (Peter Schneider) Alexander Strobele (Cato Cramer) Andrea Bürgin (Dr. Riedel) Pasquale Aleardi (Markus "Flipper" Birner) Originaltitel: Natalie V - Babystrich Ostblock Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Walter Steffen, Manfred Birkl Kamera: Nicolas Joray Musik: Andreas Bick Altersempfehlung: ab 12