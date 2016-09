SAT.1 Emotions 07:30 bis 09:05 Komödie Schluss mit lustig! D 2001 2016-10-01 01:35 20 40 60 80 100 Merken Felix hat in der Liebe einfach kein Glück - Gott sei Dank gibt es da seine WG-Freunde Moritz und Jan sowie seine Schwester Regina. Als Jan jedoch auszieht und Regina den gemeinsamen Urlaub verweigert, bleibt nur Moritz, der Felix nun endlich zur richtigen Frau verhelfen will. Da kommt eine Affäre mit Maja gerade recht - bis Felix erfährt, dass Maja ihm ihren siebenjährigen Sohn Paul verschwiegen hat. Und der ist alles andere als begeistert von Mutters neuem Liebhaber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Glade (Felix) Nikita Wokurka (Paul) Wotan Wilke Möhring (Moritz) Christoph Bach (Jan) Yvonne Johna (Regina) Yangzom Brauen (Maja) Maja Schöne (Jenny) Originaltitel: Schluss mit lustig! Regie: Isabel Kleefeld Drehbuch: Martin Gypkens Kamera: Rainer Klausmann Altersempfehlung: ab 12