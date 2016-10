MDR 04:25 bis 04:55 Magazin Sachsen-Anhalt Heute 25 Jahre Mansfelder Bergwerksbahn: Deutschlands älteste betriebsfähige Schmalspurbahn wird gefeiert / Umstrukturierungen an der Martin-Luther Universität in Halle: Welche Institute bleiben und wo gespart wird / Fußball: 3. Liga: Wie schlagen sich FCM und HFC / Sportblock mit Marco Pahl: Fußball: 1.FC Magdeburg - Holstein Kiel, Fortuna Köln - HFC / Eishockey Saale Bulls D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken 25 Jahre Mansfelder Bergwerksbahn: Deutschlands älteste betriebsfähige Schmalspurbahn wird gefeiert / Umstrukturierungen an der Martin-Luther Universität in Halle: Welche Institute bleiben und wo gespart wird / Fußball: 3. Liga: Wie schlagen sich FCM und HFC / Sportblock mit Marco Pahl: Fußball: 1.FC Magdeburg - Holstein Kiel, Fortuna Köln - HFC / Eishockey Saale Bulls In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Petzold Originaltitel: Sachsen-Anhalt Heute