MDR 23:50 bis 01:15 Drama Der Turm D 2012 Nach dem Roman von Uwe Tellkamp Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Richard und Anne Hoffmann, ihr Sohn Christian sowie dessen Onkel Meno Rohde wohnen im Dresdner Villenviertel. Zwischen 1982 und 1989 erleben sie den Niedergang eines Gesellschaftssystems, in dem Bildungsbürger eigentlich nicht vorgesehen sind. Um einen der begehrten Studienplätze für Medizin zu erhalten, ist Christian nach dem erfolgreichen Schulabschluss gezwungen, den dreijährigen Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee abzuleisten. Seine Gefühle für die ehemalige Mitschülerin Reina unterdrückt er, weil er glaubt, seine Ziele nur so konsequent verfolgen zu können. In der NVA hält er dem Druck nicht Stand, beschimpft das System und wird zu einer Haftstrafe im Militärgefängnis verurteilt. Richard wird durch die Entwicklungen in seiner Familie und die Erpressungsversuche der Stasi zunehmend zermürbt. Als bekannt wird, dass er nicht die Klinikleitung übernehmen wird, bricht er zusammen. Nach dem Ende der Armeezeit erlebt Christian, dass sich nicht nur die Stimmung im Land gewandelt hat. Die Beziehung seiner Eltern ist erkaltet. Während Richard den Veränderungen nach der Depression perspektivlos gegenüber steht, hat Anne ihre Berufung gefunden und sich der Oppositionsbewegung angeschlossen. Als die gesellschaftlichen und politischen Umbrüche ihren historischen Lauf nehmen, entscheidet sich Christian, endlich einen eigenen Weg zu gehen. u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Josef Liefers (Richard Hoffmann) Sebastian Urzendowsky (Christian Hoffmann) Claudia Michelsen (Anne Hoffmann) Götz Schubert (Meno Rohde) Nadja Uhl (Josta Fischer) Josephin Busch (Reina Kossmann) Valery Tscheplanowa (Judith Schevola) Originaltitel: Der Turm Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Thomas Kirchner Kamera: Frank Lamm Musik: Can Erdogan-Sus, Daniel Sus Altersempfehlung: ab 12