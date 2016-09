MDR 12:30 bis 13:00 Dokumentation Halberstadt - wunderbar verwandelt Halberstadt - wunderbar verwandelt D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Halberstadt ist eines der augenfälligsten Beispiele dafür, was die friedliche Revolution an Bausubstanz zu retten imstande war. Durch einen verheerenden Bombenangriff im Frühjahr 1945 wurde die Stadt schwer zerstört. Was danach noch von der malerischen Fachwerkstadt im Harzvorland, dem "Rothenburg des Nordens", übrig war, drohte, den Verhältnissen des real existierenden Sozialismus zum Opfer zu fallen. Bilder, die Amateurfilmer in den Jahren 1988-1989 in Halberstadt drehten, zeigen eine Stadt, die an manchen Stellen immer noch so aussieht wie kurz nach dem Krieg. 40 Jahre lang war die historische Bausubstanz mehr oder weniger sich selbst überlassen worden. Eine Straße hatten die Behörden einfach zugemauert, damit die dahinter befindlichen Fachwerkruinen ungestört einstürzen konnten. In den Wendemonaten besetzten engagierte Bürger marode Fachwerkhäuser, um sie vor dem Verfall zu retten. Kay Lautenbach war einer von ihnen. "Die Nachwendezeit war umwerfend - überall passierte was", so sein Fazit heute. Heute gibt es in Halberstadt wieder bunte Häuser und Fachwerkgässchen in Hülle und Fülle. "Halberstadt - wunderbar verwandelt" erzählt, wie es in Halberstadt um ein Haar zum totalen Verfall gekommen wäre, welche sozialistischen Pläne es für das Stadtzentrum gab, welche Widerstände sich dagegen formierten und wie man es geschafft hat, die Bausubstanz nach der friedlichen Revolution zu retten. Auskunft geben engagierte Bürger, Stadtplaner und Häuslebauer von heute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Osten - Entdecke wo du lebst Regie: Anja Walczak/Sven Stephan