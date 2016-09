MDR 09:50 bis 10:40 Familienserie Um Himmels Willen Folge: 173 Nicht ohne meine Tochter D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Im Kloster Kaltenthal bittet die Iranerin Dila Azar Schwester Felicitas um medizinische Hilfe. Ihre kleine Tochter Jala hat Fieber und in der Asylbewerberunterkunft gab man ihr den Rat, sich bei den Nonnen zu melden. Während Felicitas sich um Mutter und Kind kümmert, taucht Bürgermeister Wöller aufgeregt auf: In Kaltenthal ist ein Baby verschwunden. Es ist ausgerechnet die Tochter von Peter Priwitz, dem wichtigsten Spieler des Kaltenthaler Fußballklubs. Als Hanna das Foto der vermissten Lisa Priwitz sieht, erkennt sie darin die kleine Jala wieder. Eine tragische Geschichte kommt ans Licht. Dila Azar wurde in ihrer Heimat das Kind geraubt. Nach schwierigen Recherchen hat sie herausgefunden, dass Jala nach Kaltenthal gebracht wurde. Die junge Mutter hat sich auf eine beschwerliche und gefahrvolle Reise gemacht, um ihre Tochter zu finden. Nun ist sie illegal in Deutschland und zutiefst verzweifelt, als Hanna ihr das Kind erneut wegnehmen muss, bis die Fakten eindeutig geklärt sind. Schwester Lela will die junge Frau, die sie kürzlich hilflos und ohne Erinnerung in Kaltenthal gefunden hat, unterstützen. Sie verteilt Flugblätter mit deren Foto und bittet den Journalisten Gierke um Hilfe. Lela bietet ihr an, im Kloster zu wohnen, ohne allerdings mit ihren Mitschwestern gesprochen zu haben. Die Mutter Oberin hat Schwester Hildegard damit beauftragt, ein Benefiz-Golfturnier zu organisieren. Damit das auch medienwirksam wird, sollen möglichst viele Prominente daran teilnehmen. Die Baronin bittet ihren Bruder Alexander von Beilheim, möglichst viele seiner bekannten Freunde einzuladen. Doch ohne Gegenleistung macht der wie immer in Geldnöten steckende Alexander das nicht. Er plant, den Adelstitel der Familie an B- und C-Prominente zu verkaufen und benötigt dafür die Zustimmung seiner Schwester. Die Mutter Oberin ist entsetzt, als er ihr diese Pläne bei einer Trainings-Golfrunde unterbreitet. Der nächste Ball bekommt diese Emotionen mit auf den Weg und landet unkontrolliert am Kopf eines anderen Golfspielers: Balthus Tennhagen ist die Jugendliebe von Baronin Luise von Beilheim. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Hartwig (Hanna Jakobi) Fritz Wepper (Wolfgang Wöller) Gaby Dohm (Louise von Beilheim) Nina Hoger (Schwester Theodora) Karin Gregorek (Felicitas Meier) Emanuela von Frankenberg (Agnes Schwandt) Denise M'Baye (Novizin Lela) Originaltitel: Um Himmels Willen Regie: Andi Niessner Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Bernd Neubauer Musik: Philipp F. Kölmel