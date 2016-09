MDR 07:30 bis 08:50 Kinderfilm Der lange Ritt zur Schule DDR 1982 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wir erleben Alex an einem Tag, der für ihn typisch beginnt. Die Indianer und Cowboys, die er am Abend heimlich im Fernsehen bewunderte, lassen ihn nicht los. Sie stehen, aus dem Fernsehapparat kommend, plötzlich im Wohnzimmer, drohend, dass sie die ersehnte Goldmedaille im Sport stehlen werden, von der sich Alex aber verspricht, dass sie, wenn er gewinnt, die Eltern und Lehrer mit ihm aussöhnen wird. Die Fahrt zur Schule wird ein aufregender Kampf mit dem Bösen, ein Kampf, in dem er nicht nur von seiner Freundin Maren, sondern vor allem vom Helden seiner Indianerträume, dem "Roten Milan", unterstützt wird. Es ist die Geschichte des zehnjährigen Alex, eines Jungen, der die gleichen Interessen, Sehnsüchte, Probleme und Pflichten hat wie all die anderen Jungen in diesem Alter. Aber etwas ist besonders an ihm: Alex hat eine blühende Phantasie. Seine Umwelt ist nicht einfach die Realität, sondern auch das, was er in sie hineindenkt. Sein Leben in der Phantasiewelt bedeutet aber keine Flucht, kein Sich zurückziehen, dient vielmehr der Auseinandersetzung mit seinen Problemen und ihrer Bewältigung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gojko Mitic (Roter Milan/Sportlehrer) Klaus Piontek (Direktor) Günter Schubert (Vater) Rolf Hoppe (Ein guter Reiter) Leon Niemczyk (Ein Böser) Fred Delmare (Ein Böser) Frank Träger (Alex) Originaltitel: Der lange Ritt zur Schule Regie: Rolf Losansky Drehbuch: Gisela Karau, Günter Karau Kamera: Helmut Grewald, Michael Göthe Musik: Karl-Ernst Sasse Altersempfehlung: ab 6