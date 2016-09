MDR 05:15 bis 06:40 Abenteuerfilm Hanuman - Im Königreich der Affen F, IND 1998 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der idealistische Archäologe Tom reist von London nach Südindien, um die Ausbeutung alter Tempelruinen des Affengottes Hanuman zu verhindern. In Indien angekommen, trifft er seine große Jugendliebe Anja wieder, die jedoch kurz vor ihrer Hochzeit mit dem reichen Geschäftsmann Ashok steht. Mit Hilfe eines intelligenten Äffchens und eines geheimnisvollen Eremiten nimmt Tom den Kampf gegen die skrupellosen Kunsträuber auf - und kommt dabei den dubiosen Machenschaften Ashoks auf die Spur. Seit Jahrhunderten erzählt man sich im südlichen Teil Indiens die Legende vom Affengott Hanuman. Es ist die Geschichte eines Äffchens, das von Geburt an anders war als seine Artgenossen und schließlich mit einem Affenmädchen vor dessen rachsüchtigem Vater fliehen musste. Noch heute leben in den verwitterten Tempelruinen, die zu Ehren Hanumans errichtet wurden, zahllose Affen. Um die heiligen Ruinen vor der Ausbeutung durch geldgierige Kunsträuber zu bewahren, reist der junge Archäologe Tom (Robert Cavanah) nach Indien. Zuletzt war er als Jugendlicher mit seinem Vater in diesem faszinierenden Land. Bei seiner Abreise musste Tom damals seine große Liebe Anja (Tabu) zurücklassen. Als er sie nun nach all den Jahren wiedertrifft, erfährt er, dass Anja bald den wohlhabenden Geschäftsmann Ashok (Javed Jaffrey) heiraten will. Als wäre das nicht Unglück genug, bekommt Tom bei seiner Arbeit in den Tempelruinen den Hass der Kunsträuber zu spüren. Ein Äffchen namens Hanou und der alte Eremit Deva (Khalid Thiabji) retten ihm in letzter Sekunde das Leben. Die Polizei scheint an der Aufklärung des Überfalls nicht sonderlich interessiert. Der elegante Ashok hat keine weiße Weste, denn es stellt sich heraus, dass er nicht nur mit gestohlenen Kunstschätzen handelt, sondern auch mit wilden Affen, die er zu Hunderten als Versuchstiere verkauft. Mit Hilfe seines kleinen Affenfreundes Hanou und des geheimnisvollen Eremiten nimmt Tom den Kampf gegen die gefährlichen Gangster auf. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung gelingt es den Tempel-Affen unter Leitung des cleveren Hanou schließlich, den Schmuggel der gestohlenen Kunstgüter zu verhindern und ihre Artgenossen aus den Käfigen ihrer Peiniger zu befreien. Der Abenteuerfilm "Hanuman - Im Königreich der Affen" lebt von faszinierenden Naturaufnahmen und seinen - dressierten - Helden. Weite Teile des Films kommen ohne Dialoge aus und erzählen in eindrucksvollen Bildern die legendäre Geschichte des Affengottes Hanuman. Dieser uralte Mythos bildet den Rahmen für eine klassische Abenteuergeschichte, ohne dabei zur reinen Staffage zu verkommen. Man merkt dem Film seinen großen Respekt gegenüber dem kulturellen Heiligtum an, welches der Affengott Hanuman in Südindien darstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Cavanah (Tom) Tabu (Anja) Nathalie Auffret (Alice) Khalid Tyabji (Deva) Sidney Kean (Roberto) Jaaved Jaaffrey (Ashok) Tom Alter (Toms Vater) Originaltitel: Hanuman Regie: Fred Fougea Drehbuch: Michel Fessler, Fred Fougea Kamera: Bernard Lutic Musik: Laurent Ferlet