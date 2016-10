RTS Un 01:20 bis 03:00 Sonstiges Le pacte USA 2012 Untertitel Merken Il y a des pactes qu'on ne peut renier. Après que sa femme se soit fait violemment agresser, Will Gerard est contacté par une mystérieuse organisation. Face à une police inefficace et incompétente, un groupe de citoyens s'est réuni pour faire respecter la justice. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Will Gerard) January Jones (Laura Gerard) Guy Pearce (Simon) Harold Perrineau (Jimmy) Jennifer Carpenter (Trudy) IronE Singleton (Scar) Wayne Pére (Cancer) Originaltitel: Seeking Justice Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Robert Tannen, Todd Hickey Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 16