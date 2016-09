RTS Un 20:45 bis 22:30 Sonstiges Le grand quiz Le Grand Quiz passe le permis de conduire CH Stereo Untertitel Merken Philippe Robin reçoit sur le plateau six nouveaux invités: Mélanie Freymond, Anahy, Brigitte Rosset, Jean-Charles Simon, Sarkis Ohanessian et Matthieu Juttens. Si tous ont passé jadis ou récemment leur permis de conduire, qui saura encore répondre avec exactitude aux questions du code de la route? Un expert sur le plateau apporte précisions et explications, l'occasion de réviser ses connaissances dans la bonne humeur, avec parfois une once de mauvaise foi mais toujours beaucoup d'humour. Sept thématiques pour se départager: panneaux de circulation, priorités, piétons et cyclistes, signaux lumineux, autoroute, accidents et pannes et enfin giratoires et tunnels. Des séries de questions agrémentées de séquences étonnantes ou humoristiques, à l'image de ces agents de circulation au rythme dans la peau ou de ces panneaux loufoques. Qui des 60 femmes et 60 hommes sur le plateau déjouera les subtilités des règles de circulation? In Google-Kalender eintragen Moderation: Philippe Robin Gäste: Gäste: Mélanie Freymond, Sarkis Ohanessian, Brigitte Rosset, Jean-Charles Simon, Matthieu Juttens, Anahy Originaltitel: Le Grand Quiz