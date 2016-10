RTS Un 15:40 bis 16:40 Sonstiges Hôtel de la plage F 2015 Stereo Untertitel Merken Lors d'une conversation avec Samia, Isabelle réalise qu'elle s'est menti à elle-même et qu'elle n'est pas vraiment amoureuse. Comme elle le dit à Victor, c'est sans doute la peur de la solitude qui l'a aveuglée. La voie est libre pour Morgane et Victor mais celui-ci n'ose toujours pas faire le premier pas. Paul n'arrive pas à pardonner à Samia, non pas tant d'avoir avorté mais de lui avoir menti. Il pense que c'est la fin de leur couple. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Solo (Paul) Jonathan Zaccaï (Martin) Yvon Back (Victor) Annick Blancheteau (Yvonne) Sophie-Charlotte Husson (Isabelle) Fatima Adoum (Samia) Juliet Lemonnier (Carla) Originaltitel: Hôtel de la plage Regie: Christian Merret Palmair Drehbuch: Marie Roussin, Frédéric Faurt Musik: Alexandre Jaffray, Gilles Lakoste