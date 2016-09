Das Erste 14:30 bis 16:00 Komödie Reiff für die Insel - Neubeginn D 2011 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem sie ihren Chef und Lebensgefährten mit einer anderen Frau in flagranti erwischt hat, platzt der gutmütigen Rechtsanwaltsgehilfin Katharina (Tanja Wedhorn) endgültig der Kragen. Sie macht Schluss, kündigt ihren Job und startet mit ihrer 16-jährigen Tochter Nele (Lotte Flack) von Berlin in Richtung Küste. Auf einer kleinen Nordseeinsel, wo ihre Mutter (Eva Kryll) eine Pension betreibt, will sie wieder einen klaren Kopf bekommen. Dabei musste sie Nele versprechen, endlich einmal nur an sich selbst zu denken. Denn Katharina ist viel zu gut für diese Welt: Sobald sie einen hilfsbedürftigen Menschen sieht, kann sie einfach nicht anders, als ihm zur Seite zu springen. Leider vergisst sie darüber allzu oft ihre eigenen Bedürfnisse. So schmelzen ihre guten Vorsätze denn auch sofort dahin, als sie an einer Raststätte einen geschwächt wirkenden Mann beobachtet, der von zwei merkwürdig aussehenden Typen verfolgt wird. Gegen Neles Protest liest sie den Flüchtigen kurz darauf am Straßenrand auf und bietet ihm eine Mitfahrgelegenheit auf die Insel. Und da Sebastian (Tim Bergmann) dort keine Bleibe hat, nimmt sie ihn kurzerhand mit zu ihrer Mutter. Zwar sucht er bei der nächsten Gelegenheit dankend das Weite, aber Katharina spürt, dass ihr Zufallsbekannter in ernsten Problemen steckt. Der leicht linkisch wirkende Sebastian weckt allerdings nicht nur ihren Helferinstinkt. Auch in anderer Hinsicht fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Zugleich erregt Sebastian das Misstrauen des sympathischen Inselpolizisten Thies (Jan-Gregor Kremp), der in die nichts ahnende Katharina verliebt ist. Er hat Meldung über eine Schießerei an einer Raststätte bekommen und vermutet mit sicherem Instinkt, der mysteriöse Inselbesucher sei in die Sache verwickelt. Zugleich gelingt es Katharina, Sebastian nach und nach die Gründe seiner Flucht zu entlocken. Als dann die beiden zwielichtigen Verfolger auftauchen, führen Thies und die anderen Inselbewohner sie gehörig an der Nase herum - und finden am Ende die verblüffende Wahrheit über das Versteckspiel heraus. Liebe Deinen Nächsten: In der Krimikomödie "Reiff für die Insel - Neubeginn" nimmt die patente Katharina Reiff dieses Gebot wörtlich und wird dadurch in einen kuriosen Kriminalfall hineingezogen. Zum Glück kann sie am Ende auf die tatkräftige Unterstützung der eigenwilligen Bewohner einer kleinen Nordseeinsel zählen. Der preisgekrönte Regisseur Anno Saul, bekannt durch Kinofilme wie "Wo ist Fred?" und "Die Tür", inszeniert die originelle Geschichte mit feinem Humor und einer guten Portion norddeutschem Lokalkolorit. Die Hauptrollen spielen Tanja Wedhorn, Jan-Gregor Kremp und Tim Bergmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tanja Wedhorn (Katharina Reiff) Tim Bergmann (Sebastian) Jan-Gregor Kremp (Thies Quedens) Eva Kryll (Marianne Reiff) Lotte Flack (Nele Reiff) Dietrich Hollinderbäumer (Helge Quedens) Birge Schade (Berit Petersen) Originaltitel: Reiff für die Insel - Neubeginn Regie: Anno Saul Drehbuch: Marcus Hertneck, Martin Pristl Kamera: Wedigo von Schultzendorff Musik: Fabian Römer Altersempfehlung: ab 6