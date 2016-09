Disney XD 10:30 bis 10:50 Trickserie Pokémon - Die TV-Serie: XY - Erkundungen in Kalos Folge: 857 Eins zu null für Viscora! J 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Unsere Helden haben auf ihrem Weg nach Tempera City an einem Fluss gehalten und werden sofort von Team Rocket angegriffen! In dem ganzen Chaos werden sie voneinander getrennt, und Mauzi ist plötzlich mit Serena und Heureka (und Ashs Viscora) allein. Unter dem Vorwand, ihnen helfen zu wollen, führt Mauzi die Gruppe direkt in die Arme von Jessie und James! Serena und Pam-Pam treten mutig gegen sie an und schaffen es mit Heurekas und Dedennes Hilfe, sie zu besiegen! Doch während des Kampfes ist Viscora voller Angst weggelaufen, um sich zu verstecken. Unsere Helden haben auf ihrem Weg nach Tempera City an einem Fluss gehalten und werden sofort von Team Rocket angegriffen! In dem ganzen Chaos werden sie voneinander getrennt, und Mauzi ist plötzlich mit Serena und Heureka (und Ashs Viscora) allein. Unter dem Vorwand, ihnen helfen zu wollen, führt Mauzi die Gruppe direkt in die Arme von Jessie und James! Serena und Pam-Pam treten mutig gegen sie an und schaffen es mit Heurekas und Dedennes Hilfe, sie zu besiegen! Doch während des Kampfes ist Viscora voller Angst weggelaufen, um sich zu verstecken. Dedenne folgt Viscoras schleimiger Fährte durch einen Felstunnel und findet das kleine Drachen-Pokémon wieder, das gerade auf der anderen Seite des Tunnels Team Rocket gegenübersteht! Dedenne stürzt sich sofort in den Kampf und beschützt Viscora, bis es sich nicht mehr auf den Pfoten halten kann. Doch zum Glück findet Viscora seinen Mut wieder und setzt sich für Dedenne ein. Gerade als es so aussieht, als ob die beiden in die Hände der Schurken fallen würden, tauchen unsere Helden auf, und Team Rocket muss sich mal wieder verabschieden. Die neue Freundschaft zwischen Dedenne und Viscora freut alle riesig, und die Reise geht weiter! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: XY