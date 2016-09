Disney XD 06:20 bis 06:40 Trickserie Pokémon - Die TV-Serie: XY - Erkundungen in Kalos Folge: 854 Ein Rennen um einen Traum! J 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Beim Besuch einer Mähikel-Ranch, die für ihren köstlichen Käse und ihr Eis bekannt ist, entdecken unsere Helden, dass Serenas Mutter Primula dort zurzeit als Trainerin für Rihorn-Reiter arbeitet. Alle möchten natürlich sofort auf einem Mähikel reiten - alle außer Citro. Primula fragt Serena, ob sie immer noch fleißig für die Rihorn-Rennen trainiert, denn sie weiß nicht, dass Serena davon träumt, Pokémon-Performerin zu werden. Auch Team Rocket taucht auf und versucht, sich mit all den Leckerbissen der Ranch aus dem Staub zu machen! Beim Besuch einer Mähikel-Ranch, die für ihren köstlichen Käse und ihr Eis bekannt ist, entdecken unsere Helden, dass Serenas Mutter Primula dort zurzeit als Trainerin für Rihorn-Reiter arbeitet. Alle möchten natürlich sofort auf einem Mähikel reiten - alle außer Citro. Primula fragt Serena, ob sie immer noch fleißig für die Rihorn-Rennen trainiert, denn sie weiß nicht, dass Serena davon träumt, Pokémon-Performerin zu werden. Auch Team Rocket taucht auf und versucht, sich mit all den Leckerbissen der Ranch aus dem Staub zu machen! Serena galoppiert kurzerhand auf einem Rihorn hinter Team Rocket her und kann die Gauner dank ihrer Reit- und Kampfkünste in die Flucht schlagen. Als Primula darauf besteht, dass ihre Tochter sie nach Hause begleitet, um dort ihr Training als Rihorn-Reiterin fortzuführen, nimmt Serena all ihren Mut zusammen und erzählt ihrer Mutter von ihrem Traum. Doch Primula scheint sie nicht ernst zu nehmen. Deshalb fordert Serena sie zu einem Mähikel-Rennen auf. Wenn sie verliert, wird sie mit nach Hause kommen. Durch ihre Entschlossenheit wächst Serena über sich hinaus und gewinnt das Rennen - und das Einverständnis ihrer Mutter! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: XY