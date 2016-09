Das Erste 20:15 bis 23:15 Show Spiel für Dein Land Der große Länderwettstreit D 2016 2016-10-01 20:15 Stereo Untertitel Live HDTV Merken Schon drei Mal hat Jörg Pilawa zu dieser grenzüberschreitenden Fragerunde eingeladen. Zwei Mal hat das Team Deutschland gewonnen, ein Mal das Team aus der Schweiz. Das Prinzip: Pilawa stellt Quizfragen, die Kandidatenpaare aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beantworten sollen. Die Zuschauer zu Hause können sie dabei per heruntergeladener App unterstützen. Oder auch nicht. Soll ja vor allem Spaß machen. Immerhin haben bei der Premiere Ende Oktober 2015 mehr als sechs Millionen Zuschauer zugesehen. In der vierten Ausgabe der Eurovisionsshow, die zeitgleich in Österreich und der Schweiz gezeigt wird, vertritt Jürgen von der Lippe das deutsche Team. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Jürgen von der Lippe (Entertainer, für Deutschland), Mirjam Weichselbraun (Moderatorin, für Österreich), Dietrich Siegl (Schauspieler, für Österreich), Thomas Stipsits (Kabarettist, für Österreich), Christa Rigozzi (Moderatorin, Model, für die Schweiz), B Originaltitel: Spiel für dein Land