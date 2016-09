Das Erste 06:20 bis 06:45 Jugendserie Lockie Leonard Sorge um Mum AUS 2007 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Mum hängt seit Tagen im Schlafanzug im Bett rum. Sie braucht das manchmal, aber diesmal wird es einfach nicht besser und die Leonard-Männer machen sich langsam Sorgen. So sehr, dass Philip wieder ins Bett macht. Lockie versucht, wie Sarge positiv und vernünftig zu bleiben - auch was seine Trennung mit Vicky angeht. Doch irgendwann hat er genug von all der Vernunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Keenan (Lockie Leonard) Corey McKernan (Philip Leonard) Rhys Muldoon (Sarge Leonard) Briony Williams (Joy Leonard Mum) Georgia Schober (Blob Leonard) Clarence Ryan (Geoffrey Eggleston "Egg") Gracie Gilbert (Vicky Streeton) Originaltitel: Lockie Leonard Regie: James Bogle Drehbuch: David Ogilvy Kamera: Toby Oliver Musik: Daniel Denholm Altersempfehlung: ab 6