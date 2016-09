NDR 23:15 bis 00:15 Serien Die Erbschaft DK 2014 Stereo HDTV Merken Der Tod der international anerkannten Künstlerin Veronika Grønnegaard bringt ihre vier erwachsenen Kinder wieder zusammen auf das gemeinsame Anwesen der Familie. Aber die Trauer um die verlorene Mutter und die Freude über das Wiedersehen der entfremdeten Geschwister währt nicht lange. Denn das Gut der Familie hinterlässt Veronika, zur Überraschung aller, ausgerechnet ihrer unehelichen Tochter Signe. Schon bald kommt es zum erbitterten Streit um das Erbe, bei dem viele dunkle Geheimnisse zutage treten. Die Geschwister räumen das Gut Grønnegaard. Am nächsten Tag soll die Schlüsselübergabe an Signe sein. Erinnerungen werden wach. So findet Frederik zum Beispiel ein Foto von seinem Vater mit einem Mann, an den er sich sogar noch erinnert. Gro spricht zum ersten Mal darüber, dass sie um die Beziehung von Carl zu einem Mann wusste und Veronika nicht damit fertig geworden ist. Frederik muss sein Gewissen erleichtern. Er erzählt Solveig und Emil, dass er Carl das Gewehr gebracht hat, mit dem der Vater sich erschossen hat. Er ist verzweifelt, fühlt sich für dessen Tod verantwortlich. Hannah wird Zeuge eines Gespräches zwischen Solveig und Emil, in dem sie sich darauf einigen, nie wieder darüber zu sprechen, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Hannah ist verwirrt und konfrontiert Emil mit ihrem Wissen, aber der streitet alles ab. Hannah vertraut sich Gro an. Gro sorgt dafür, dass Solveig Frederik den Seitensprung gesteht. Frederik hat nur einen Gedanken: Rache. Er will dafür sorgen, dass Emil keine Krone mehr aus dem Erbe der Mutter bekommt. Die Familie bringt Veronikas Asche im Gartes des Anwesens unter die Erde und pflanzt darauf einen Apfelbaum von Signe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trine Dyrholm (Gro Grønnegaard) Marie Bach Hansen (Signe Larsen) Carsten Bjørnlund (Frederik Grønnegaard) Lene Maria Christensen (Solveig Riis Grønnegaard) Mikkel Boe Følsgaard (Emil Grønnegaard) Jesper Christensen (Thomas Konrad) Trond Espen Seim (Robert Eliassen) Originaltitel: Arvingerne Regie: Louise N. D. Friedberg Drehbuch: Maya Ilsøe, Maja Jul Larsen, Anders August Kamera: Adam Wallensten Musik: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg Altersempfehlung: ab 12