NDR 21:45 bis 23:15 Musik NDR Klassik Open Air: Die große Operngala Guiseppe Verdi: Ouvertüre zur Oper "Die Macht des Schicksals"; "Di' tu se fedele" aus "Ein Maskenball"; "Coro di Zingari" aus "Der Troubadour"; "Sempre libera degg'io" aus "La Traviata"; "Va, pensiero", der Gefangenenchor aus "Nabucco" / Giacomo Puccini: "Ah, quegli occhi! Qual occhio al mondo", "Vissi d'arte", "E lucevan le stelle" und "Va, Tosca!" aus "Tosca"; "Che gelida manina", "Si, mi chiamano Mimi" und "O soave fanciulla" aus "La Bohème" / Georges Bizet: "Parle-moi de ma mère", "Votre toast, je peux vous le rendre ?Toréador, en garde", "La fleur que tu m'avais jetée" und "Je dis, que rien ne m'épouvante" aus "Carmen" D 2016 Stereo HDTV Es gibt Stimmen, die vergisst man nicht. Joseph Calleja hat so eine Stimme. In der Opernwelt wird er gern als "Caruso des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Für die erste Operngala des zweiten "NDR Klassik Open" stand er auf der Bühne vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson bietet das Konzert einen Streifzug durch die schönsten Opern von Verdi, Puccini und Bizet. An der Seite von Tenor Joseph Calleja steht die Sopranistin Angel Joy Blue. Die beiden Weltstars nehmen das Publikum mit in die Welt der Oper und der schönen Stimmen und versprechen Gänsehaut in einer Sommernacht. Die NDR Radiophilharmonie beginnt die Operngala mit der Ouvertüre zur Oper "Die Macht des Schicksals" von Guiseppe Verdi. Im weiteren Verlauf des Programms werden die Verdi-Kompositionen "Di' tu se fedele" aus "Ein Maskenball", "Coro di Zingari" aus "Der Troubadour", "Sempre libera degg'io" aus "La Traviata" und "Va, pensiero", der Gefangenenchor aus "Nabucco", gespielt. Von Giacomo Puccini sind sieben Arien im Programm der Operngala. Aus "Tosca" "Ah, quegli occhi! Qual occhio al mondo", "Vissi d'arte", "E lucevan le stelle" und "Va, Tosca!", aus "La Bohème": "Che gelida manina", "Si, mi chiamano Mimi" und "O soave fanciulla". Von Georges Bizet sind aus "Carmen" live zu erleben die berühmten Arien: "Parle-moi de ma mère", "Votre toast, je peux vous le rendre ?Toréador, en garde", "La fleur que tu m'avais jetée" und "Je dis, que rien ne m'épouvante". Neben Joseph Calleja, Angel Joy Blue und Bariton Yngve André Søberg begleiten außerdem der Mädchenchor Hannover und der Johannes-Brahms-Chor Hannover mit ihren Stimmen diese Operngala. NDR Moderatorin Julia Westlake führt durch den Abend. Moderation: Julia Westlake Gäste: Gäste: Joseph Calleja (Tenor), Angel Joy Blue (Sopran), Yngve André Søberg (Bariton) Originaltitel: NDR Klassik Open Air: Die große Operngala