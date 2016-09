NDR 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Salzleiche D 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Charlotte Lindholm muss den Mord an dem Securitymann Sven Gutzkow aufklären, dessen Leiche seit einem halben Jahr in den Salzhalden des Erkundungsbergwerks Gorleben verschüttet lag. Schon bald ermittelt sie in einem brisanten Milieu. Der Leiter der Betreibergesellschaft des atomaren Zwischen- und Endlagers, Kasper, wird seit geraumer Zeit erpresst: von Gutzkows Kollegen Augenthaler, dessen Eigenheim im Rohbau steckt? Oder vielleicht vom Geologen Sandmann, der von Kasper und Gutzkow wegen "unliebsamer" Messdaten abserviert wurde? Hat der Mord an Gutzkow mit diesen verschwundenen "Sandmann-Papieren" zu tun? Und was weiß die altgediente Anti-Atom-Aktivistin Welany? Charlotte und der Kollege vor Ort, Polizeihauptmeister Jakob Halder, stellen mit ihren Ermittlungen das Wendland auf den Kopf. Dabei werden sie auf Schritt und Tritt beobachtet, von wem, ist nicht klar. Das Ergebnis: ein Schließfachschlüssel, eine vermeintliche Stimme aus dem Jenseits und eine weitere Leiche. Charlotte wird von ihrer Freundin Belinda gewarnt: Diese Sache ist eine Nummer zu groß für sie. Doch Charlotte lässt sich nicht beirren. Als sie herausfindet, dass sich Gutzkow vor seinem Tod mit dem spanischen Terrorhelfer Ahmadin getroffen hat, führt diese heiße Spur sie nach Barcelona. Sie sticht dort in ein Wespennest und bringt sich selbst in höchste Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm) Ingo Naujoks (Martin Felser) Torsten Michaelis (Stefan Bitomsky) Catrin Striebeck (Belinda) Matthias Bundschuh (Jakob Halder) Stephan Grossmann (Sören Kasper) Rainer Bock (Augenthaler) Originaltitel: Tatort Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Johannes W. Betz, Max Eipp Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke