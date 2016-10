NDR 18:00 bis 18:45 Magazin Nordtour Das norddeutsche Reisemagazin Die Uferhäuser von Gustow: mit Blick in die Natur / Kranich-Ritt zur Kranich-Rast am Barther Bodden / Weinbau im Nationalpark Harz: Weinverkostung auf einem ungewöhnlichen Weingut / Porträt Nik Breidenbach: erstes Solostück im Schmidt Theater Hamburg / Peter Panter: bundesweit ausgezeichneter Buchladen in Meldorf / Hot-Rod-Tour auf Rügen: neuer Fahrspaß auf der Insel / Shabby Chic für Hosen: Workshop in Dithmarschen / Rund um Hitzacker: vom Butt, Fahrradvasen und Vogelstimmen / Horner Ansichten: unterwegs mit Gerd von Borstel / Der Westerhever Leuchtturm D 2016 2016-10-02 06:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Uferhäuser von Gustow: mit Blick in die Natur Im kleinen Ort Gustow ganz im Süden der Insel Rügen sind mitten in der Natur gegenüber eines kleinen Jachthafens kleine, schicke Ferienhäuser entstanden. Hier kann man dem Trubel, der in den bekannten Ostseebädern herrscht, entfliehen. Kranich-Ritt zur Kranich-Rast am Barther Bodden Auf dem Rücken eines Pferdes können Besucher des Reit- und Bauernerlebnishofes Thomsen in Groß Kordshagen die Rast der Kraniche auf dem Weg gen Süden erleben. Die Touren dauern zwei bis drei Stunden und werden vom 19. September bis 29. Oktober 2016 angeboten. Weinbau im Nationalpark Harz: Weinverkostung auf einem ungewöhnlichen Weingut In Westerhausen wird in einem kleinen Familienbetrieb Wein in Handarbeit angebaut und gekeltert und in ausgewählten Gastronomiebetrieben im ganzen Harz ausgeschenkt. Ein Team der "Nordtour" spricht mit dem Winzer über seinen edlen Tropfen und begleitet seine Mitarbeiterin auf einer Führung über den Weinberg mit anschließendem Picknick mit regionalem Käse und natürlich einem Glas Harzer Wein. Porträt Nik Breidenbach: erstes Solostück im Schmidt Theater Hamburg "Gaaanz ruhig" mit diesem Stück feiert Nik Breidenbach sein erstes Soloprogramm. Der Schauspieler wurde durch die Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt, ist jetzt aber vor allem auf der Bühne unterwegs. Der "Nordtour" zeigt er "sein" Hamburg und Ausschnitte aus seinem Stück. Peter Panter: bundesweit ausgezeichneter Buchladen in Meldorf Der Peter Panter Buchladen gehört zu den schönsten Buchhandlungen der Republik und ist nominiert für den Deutschen Buchhandlungspreis 2016, der am 5. Oktober 2016 vergeben wird. Die Inhaber Alexander Kühnl und Jan Klabunde haben in 27 Jahren in einem alten Bauernhaus mitten in der Kleinstadt einen treuen Kundenstamm aufgebaut, der die angenehme Lese-Atmosphäre hier schätzt. Hot-Rod-Tour auf Rügen: neuer Fahrspaß auf der Insel Mini-Hot-Rods sind kleine offen Sportwagen mit kräftigen Motor. Damit können Interessierte seit diesem Sommer die Insel Rügen erleben. In geführten Touren für etwa acht Personen fahren sie zwei Stunden lang durch prächtige Alleen und die schöne Ostseeküste entlang. Shabby Chic für Hosen: Workshop in Dithmarschen In ihrem Laden in Marne bietet Inga Jacobsen Paint-your-Pants-Workshops an. In diesen Kursen werden aus alten Jeans oder Hosen durch Behandlung mit Farben trendig moderne, bunte Shabby-Chic-Pants, made in Dithmarschen. Wie der neue Trend an der Westküste ankommt und ob er sich durchsetzen kann, das hat ein "Nordtour"-Team herausgefunden. Rund um Hitzacker: vom Butt, Fahrradvasen und Vogelstimmen Die gebürtigen Hitzackeraner lieben ihre Sagen, etwa die von Butt, dem sagenumwobenen Fisch, der einst die Elbnixen gerettet haben soll. Sie erfinden aber auch schöne Dinge wie die Fahrradvase. Und auf einer "Stimmführung" am Flussufer der Elbe kann jeder einmal selber singen wie die Vögel im Biosphärenreservat. Horner Ansichten: unterwegs mit Gerd von Borstel Der Hamburger Stadtteil Horn ist vor allem durch die Galopprennbahn und den Horner Kreisel bekannt. Hoch motivierte Horner Bürger arbeiten ehrenamtlich in der Geschichtswerkstatt. Einer davon ist Gerd von Borstel. Er lebt quasi schon immer hier und initiiert diverse Kulturprojekte. Die Schönheit und die Veränderungen des Stadtteils aufzuarbeiten, das ist seine Passion. Der Westerhever Leuchtturm Der Leuchtturm Westerheversand, im Husumer Hafen oder auf Sylt in Hörnum: Wolfgang Stöck von Amrum ist dafür verantwortlich, dass sie alle reibungslos funktionieren. Er ist Außenbezirksleiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Tönning und für 17 Leuchttürme zuständig. In regelmäßigen Abständen kontrolliert er alle Leuchtfeuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thilo Tautz Originaltitel: Nordtour