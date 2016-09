NDR 08:30 bis 09:00 Reportage Brandgefährlich, heiß begehrt Prüfung bei der Feuerwehr D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Feuer im Drogeriemarkt, Waren explodieren, Chemikalien laufen aus, die Kunden sind in Gefahr. Alarm in der Feuerwache. In weniger als zwei Minuten müssen die Feuerwehrleute einsatzbereit sein. Wer länger braucht, fällt bei der Prüfung durch. Noch funktionieren die Handgriffe nicht automatisch, noch brauchen die Feuerwehrleute ein wenig zu lange, aber noch haben sie auch noch Zeit zum Üben. 48 angehende Feuerwehrmänner und -frauen werden jedes Jahr im modernsten Trainingscenter Europas ausgebildet. Die Kandidaten kommen aus ganz Deutschland nach Frankfurt, die meisten haben bereits eine Ausbildung abgeschlossen. Entscheidungstag, die praktische Prüfung: Morgens früh werden die Gruppen eingeteilt. Dennis hat Glück und ist sofort dran. Erste Prüfungsstation: ein Autounfall. Während der Ausbildung war das Auto falsch aufgebockt worden und nach kurzer Zeit auf die Puppe gefallen. Annika kommt erst später dran. Sie hat Zeit, noch einmal alles zu durchdenken: Wie bewegt sie sich am kraftschonendsten mit der schweren Ausrüstung, wie atmet sie am besten durch die hemmende Atemmaske. Wie findet sie ein Kind, das aus lauter Panik wegen des Zimmerbrandes hinter den Schrank gekrochen ist, wenn sie vor lauter Rauch nichts sieht und rufen nichts nützt? Werden sie die Prüfung bestehen? Wenn ja, dann dürfen sie zur nächsten Station: auf die Feuerwache, echte Einsätze mitfahren. Wenn sie aber durchfallen, dann, ja dann; daran möchten sie lieber nicht denken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Brandgefährlich, heiß begehrt Regie: Andreas Graf