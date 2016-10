ZDF neo 02:40 bis 04:00 Thriller Eden Lake GB 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Ehepaar Jenny und Steve plant ein schönes Wochenende an einem abgelegenen See. Doch die Idylle wird von einer Gruppe Jugendlicher gestört, die sich als grausame Psychopathen entpuppen. Zuerst ist es nur die laute Musik, die stört. Steve versucht, vernünftig mit den Jugendlichen zu reden, doch es kommt zum Streit. Als die Reifen am Auto zerstochen werden, eskaliert die Situation. Es beginnt ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelly Reilly (Jenny) Michael Fassbender (Steve) Tara Ellis (Abi) Jack O'Connell (Brett) Finn Atkins (Paige) Jumayn Hunter (Mark) Thomas Turgoose (Cooper) Originaltitel: Eden Lake Regie: James Watkins Drehbuch: James Watkins Kamera: Christopher Ross Musik: David Julyan Altersempfehlung: ab 18