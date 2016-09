ZDF neo 12:25 bis 13:10 Dokumentation Die Deutschen Robert Blum und die Revolution D 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Im März 1848 wurden aus braven Untertanen entschiedene Barrikadenkämpfer. Freiheit und Einheit waren die Ziele vieler Deutscher - unter ihnen auch der Leipziger Robert Blum. Die Fürsten sehen sich gezwungen, Mitsprache zu gewähren. Zum ersten Mal tritt am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche eine frei gewählte Nationalversammlung zusammen. Einer der Wortführer ist Robert Blum. Heute ist er weithin vergessen - zu Unrecht. Eine Revolution - in Deutschland? Und zwar keineswegs, wie Lenin den Deutschen später süffisant nachsagte, mit einer ordnungsgemäßen Bahnsteigkarte in der Tasche. Es war ein Volksaufstand, wie es ihn nie zuvor in der deutschen Geschichte gegeben hatte. Bürgerdelegationen drängen die Obrigkeit zu weitreichenden Zugeständnissen; Bauern verbrannten die Grundbücher ihrer Gutsherren; Tagelöhner, Handwerker und Studenten liefern sich blutige Straßenschlachten mit fürstlichen Soldaten. Viele Deutsche hatten genug von polizeistaatlicher Bevormundung und Fremdbestimmung. Die Fürsten sahen sich gezwungen, ihre Regierungen auszutauschen und Mitsprache zu gewähren. Zum ersten Mal trat am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche eine frei gewählte Nationalversammlung zusammen, um über Grundrechte und die nationale Einheit zu beraten. Dies ist die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland - bei allem nachfolgenden Ringen um die Ausgestaltung der Verfassung und der Grenzen. Geradezu prototypisch steht der Werdegang von Robert Blum für das revolutionäre Ringen um mehr Demokratie. Mit Leidenschaft und Charisma kämpft er für eine echte Teilhabe des Volkes an der Macht und glaubt dabei fest an einen friedlichen Wandel auf dem Boden von Recht und Verfassung. Doch als die Ideen des Fortschritts von den Bajonetten der wiedererstarkten Militärmacht wieder zurückgedrängt werden, fasst Robert Blum einen folgenschweren Entschluss. In Wien, wohin er den Bundesbrüdern zu Hilfe geeilt ist, ringt er sich schließlich dazu durch, für seine Vision mit der Waffe in der Hand zu kämpfen - und bezahlt dafür mit seinem Leben. Stellvertretend für die demokratische Bewegung wird der Freiheitskämpfer von kaiserlichen Soldaten erschossen. Vordenker wie er haben das Feld bereitet, auf dem später Einheit und Freiheit gedeihen konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mircea Caraman (Friedrich Hecker) Steffen Münster (Robert Blum) Susann Uplegger (Jenny Blum) Originaltitel: Die Deutschen Regie: Peter Hartl