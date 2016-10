ZDF 04:25 bis 05:10 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 304 Undercover (1) D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Bei einem rätselhaften Autounfall sterben zwei BKA-Ermittler. Jan und Ina springen ein, ermitteln undercover als vermeintliches Ehepaar und decken tödliche Intrigen einer Softwarefirma auf. Der Stadt Leipzig soll eine wasserdichte Sicherheitssoftware verkauft werden. David, der Programmierer, hat als Whistleblower Beweise gesammelt, die auf gravierende Sicherheitslücken hin-weisen. Nun schwebt er permanent in Lebensgefahr und muss beschützt werden. Dagmar und Rettig ermitteln, dass der Unfall durch Car-Hacking verursacht wurde: Die Bordelektronik wurde von außen manipuliert. Plötzlich ist sich niemand mehr sicher, auf welcher Seite David eigentlich steht. Auch Jan fragt sich, wohin er eigentlich gehört. Während er und Ina ein perfektes Ehepaar spielen, kommen sich die beiden näher. Vielleicht zu nahe? "SOKO Leipzig - Undercover (2)" wird am Freitag, 7. Oktober 2016, um 21:15 Uhr ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Brigitte Zeh (Angela Gerger) Petra Kleinert (Dagmar Schnee) Alexander Finkenwirth (David Bartz) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Henning Jessel Musik: Georg Kleinebreil