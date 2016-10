ZDF 03:00 bis 04:25 Western Sinola USA 1972 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Revolverheld Joe Kidd wird von einem Großgrundbesitzer angeheuert, um einen Aufstand mexikanischer Kleinbauern niederzuschlagen, die mit allen Mitteln um ihr Land kämpfen. Der Western-Klassiker "Sinola" nach einem Drehbuch von Bestsellerautor Elmore Leonard präsentiert Clint Eastwood als wortkargen Einzelkämpfer, der zunächst auf der falschen Seite steht. In Sinola im mexikanisch-amerikanischen Grenzgebiet haben die reichen Rinderbarone das Sagen. Auch Sheriff Mitchell (Gregory Walcott) und Richter Hern (John Carter) unterstützen nur die Mächtigen. Als der mexikanische Bandit Luis Chama (John Saxon) mit seinen Komplizen gewaltsam seine Landsleute Ramon (Ron Soble) und Naco (Pepe Callahan) aus dem Gefängnis befreit, rettet der Revolvermann Joe Kidd (Clint Eastwood) dem Richter das Leben. Nur sehr zögernd lässt er sich dann von dem Großgrundbesitzer Frank Harlan (Robert Duvall) zur Verfolgung der Flüchtigen anwerben. Doch bald muss er feststellen, dass Harlan genauso zynisch und gewalttätig ist wie der gejagte Bandit, und dass immer wieder die friedliche Bevölkerung zu wehrlosen Opfern für beide Kontrahenten wird. Da nimmt Joe Kidd das Recht selbst in die Hand. Hollywood-Routinier Sturges ("Die glorreichen Sieben", 1960, "40 Wagen westwärts", 1964) gibt seinem exzellenten Hauptdarsteller Clint Eastwood Gelegenheit, in seiner Paraderolle zu brillieren: dem einsamen Rächer, inszeniert als veredelte "Django"-Variante. Die Geschichte des Revolverhelden Joe Kidd wird vor dem Hintergrund historischer Ereignisse in Neu Mexiko erzählt. Dort eigneten sich amerikanische Rancher um die Jahrhundertwende Grund und Boden an, der der mexikanischen Bevölkerung von der spanischen Krone und den Herrschern des Landes zugesichert worden war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Joe Kidd) Robert Duvall (Frank Harlan) John Saxon (Luis Chama) Don Stroud (Lamarr) Stella Garcia (Helen Sanchez) James Wainwright (Mingo) Paul Koslo (Roy) Originaltitel: Joe Kidd Regie: John Sturges Drehbuch: Elmore Leonard Kamera: Bruce Surtees Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 16