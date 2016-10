ZDF 01:30 bis 03:00 Actionfilm Coogans großer Bluff USA 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um einen entflohenen Mörder zu überführen, wird Sheriff Walt Coogan von Arizona nach New York geschickt. Dort jagt er den erneut entkommenen Verbrecher auf seine schlagkräftige Cowboy-Art. Coogan setzt sich über alle Vorschriften hinweg und will den Mörder auf eigene Faust stellen. Mit einem coolen Clint Eastwood als Cowboy in New York sorgt "Coogans großer Bluff" für packende Action-Unterhaltung. Sheriff Walt Coogan (Clint Eastwood) ist noch ein Mann der alten Schule. Als Mischung aus Cop und Cowboy ist in der Wüste von Arizona kein Verbrecher vor ihm sicher. Als jedoch ein entflohener Gefangener, der in New York gefasst wurde, nach Arizona zurückgebracht werden muss, ist Coogan gezwungen, sein gewohntes Umfeld zu verlassen und in den Großstadtdschungel einzutauchen. In New York angekommen, wird er mit der für ihn ungewohnten Bürokratie konfrontiert. Er muss sich vom zuständigen Sheriff McElroy (Lee J. Cobb) belehren lassen, dass man in einer Millionenstadt anders mit Verbrechern umgeht als in Arizona, und er wird auf ein späteres Datum zur Abholung des Entflohenen vertröstet. Denn der Mörder James Ringerman (Don Stroud) befindet sich nach einer Überdosis LSD noch im Gefängniskrankenhaus. Zunächst vertreibt Coogan sich die Zeit mit der hübschen Bewährungshelferin Julie (Susan Clark). Doch dann will er nicht länger warten und erwirkt mit einem Trick die Entlassung Ringermans. Allerdings hat er nicht mit Ringermans Komplizen gerechnet, die ihn niederschlagen und ihrem Boss erneut zur Flucht verhelfen. Coogan unternimmt nun alles, um Ringerman wieder in Gewahrsam zu nehmen, dabei glaubt er in dessen Freundin Linny (Tisha Sterling) eine Komplizin gefunden zu haben, muss aber einsehen, dass sie ihn nur ablenken will. Auf die Unterstützung der New Yorker Polizei verzichtet er lieber ganz, dafür begibt er sich in Einzelgänger-Manier auf die Jagd nach dem Verbrecher. Dabei bringt er nicht nur sich selbst, sondern auch Julie in Lebensgefahr. Zwar bekam Clint Eastwood seine erste Kino-Hauptrolle schon 1964 in dem Italo-Western "Für eine Handvoll Dollar", doch da Sergio Leones Dollar-Trilogie nicht vor 1967 in den USA ausgewertet wurde, war Eastwood erst kurz vor diesem Film in den Hollywood-Olymp aufgestiegen. Zum ersten Mal drehte er mit "Coogans großer Bluff" einen in der Gegenwart angesiedelten, fesselnden Thriller und bewies damit, dass er mit seiner unverwechselbaren Art auch in der Jetztzeit zu überzeugen weiß, was sich fortan immer wieder bestätigte. Auch Eastwoods bisher letzte Regiearbeit, der Kriegsfilm "American Sniper" (2014), wurde zu einem seiner größten Erfolge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Walt Coogan) Lee J. Cobb (Sheriff McElroy) Susan Clark (Julie Roth) Tisha Sterling (Linny Raven) Don Stroud (James Ringerman) Betty Field (Ellen Ringerman) Tom Tully (Sheriff McCrea) Originaltitel: Coogan's Bluff Regie: Donald Siegel Drehbuch: Herman Miller, Dean Riesner, Howard Rodman Kamera: Bud Thackery Musik: Lalo Schifrin Altersempfehlung: ab 12