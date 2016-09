ZDF 14:40 bis 16:15 Melodram Rosamunde Pilcher: Melodie der Herzen D 1998 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die junge, schöne Alyssa Braningham (Nina Bagusat) lebt mit ihrem kleinen Bruder Barney (John Freigang) und ihrer attraktiven Mutter Gwen (Olivia Shilhavy) in einem kleinen Dorf. Nach dem frühen Tod ihres Vaters mussten sie ihr gesellschaftliches Leben in London aufgeben und sich eine einfache Bleibe auf dem Land suchen. Barney ist ein hoch begabter Klavierschüler, und Gwen ist entschlossen, ihm trotz finanzieller Engpässe eine gute Ausbildung angedeihen zu lassen. Alyssa hat sich in der neuen Umgebung gut eingelebt. Schliesslich hat sie in dem jungen George Royston (Björn Kegel-Casapietra), dem Neffen ihres Nachbarn Charles Royston (Elmar Wepper), den Mann ihres Lebens gefunden. George und Alyssa sind sehr verliebt, sehen sich aber nur in den Semesterferien, da George in London Jura studiert. Gwen ihrerseits fühlt sich zu Charles Royston hingezogen. Aber seit seine Frau Elena (Susanne Czepl) ihn und seine beiden Buben verlassen hat, scheint Charles Frauen gegenüber sehr unnahbar. Im Vorfeld des alljährlichen Sommerballs der reichen Familie Manning bahnt sich allerdings eine Veränderung an: Völlig unerwartet lädt Charles Gwen ein, ihn zu begleiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Bagusat (Allyssa) Olivia Silhavy (Gwen) John Freigang (Barney Branningham) Elmar Wepper (Charles) Björn Casapietra (George Royston) Albert Fortell (Stephen Sutton) Maria Perschy (Mrs. Manning) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Melodie der Herzen Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Gabriele Kister Kamera: Rolf Greim Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6