ZDF 13:00 bis 14:40 Krimi Inspector Barnaby Blut ist dicker... GB 2003 Nach Motiven von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Barnabys Assistenten Troy winkt die Beförderung zum Inspektor. Bevor er sich entscheidet, stürzt ein historischer Tunnel während der Restaurierungsarbeiten ein. Unter allerlei historischen Knochen findet sich das Skelett eines kürzlich Verstorbenen. Barnaby untersucht den verdächtigen Todesfall. Troy verfolgt derweil Tom, einen geheimnisvollen Außenseiter, der in den Wäldern lebt. Tom ist mit einer Gruppe aggressiver Jugendlicher aneinandergeraten. Als einer der Teenager in einer Schlagfalle gefangen und erschossen wird, fällt der Verdacht sofort auf Tom. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) Daniel Casey (Sergeant Troy) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) David Bradley (Tom) John Carlisle (Lord Fitzgibbon) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Sarah Hellings Drehbuch: Michael Russell Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12