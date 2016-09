ZDF 10:15 bis 10:40 Kinderserie Pippi Langstrumpf Folge: 20 Mit Pippi auf der Walz (3) S, D 1970 Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Für Pippi, Tommy und Annika, die als Bänkelsänger auftreten, regnet es Münzen. Die drei Ausreißer übernachten auf einem Bauernhof und machen am nächsten Tag die Bekanntschaft aller Tiere. Während Annika ein Schwein gründlich wäscht, bemerkt Pippi, wie sich der jüngste Bauernsohn auf die Koppel des Stiers schleicht. Mit einem Stierkampf lenkt Pippi das Tier ab, bis der Kleine in Sicherheit ist. Zum Dank schenkt ihr der Bauer ein altes Autowrack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Inger Nilsson (Pippi Langstrumpf) Maria Persson (Annika) Pär Sundberg (Tommy) Hans Alfredson (Konrad) Benno Sterzenbach (Policeman) Öllegård Wellton (Annika's Mother) Walter Richter (Sulky Farmer) Originaltitel: Pippi Langstrumpf Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren, Fred Ladd Kamera: Kalle Bergholm Musik: Christian Bruhn, Georg Riedel