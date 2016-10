ZDFinfo 02:15 bis 03:00 Dokumentation Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg Es begann in England D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken 1940 flogen deutsche Bomber einen verheerenden Angriff auf die englische Stadt Coventry. Fast 600 Menschen starben. Doch von 1941 an schlug das britische Bomberkommando zurück. Diese Folge der Dokumentationsreihe zeigt, wie der Bombenkrieg mit den Angriffen der Deutschen begann. Das britische Bomberkommando warf die Brandfackel in das Land des Aggressors zurück: von Lübeck über Köln und Hamburg bis zum Inferno von Dresden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg in Deutschland