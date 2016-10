Phoenix 04:30 bis 05:15 Dokumentation Jahrhundertprojekt Museumsinsel Der Mann, der Nofretete verschenkte - James Simon, der vergessene Mäzen D 2012 2016-10-02 07:30 Live TV Merken Alle Kunstwerke und Objekte aus Amarna, das Ischtar-Tor und die Prozessionsstraße aus Babylon, über 600 Kunstwerke der italienischen und nordalpinen Renaissance, Gemälde und Skulpturen hat er den Berliner Museen geschenkt. Aber nicht nur der Kunst galt sein Mäzenatentum, sondern auch den Armen und Bedürftigen, allen voran den Arbeiterkindern, die im aufstrebenden Berlin der Jahrhundertwende große Not litten. Heute ist James Simon, der mit der Weltwirtschaftskrise selbst verarmte, weitgehend in Vergessenheit geraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jahrhundertprojekt Museumsinsel