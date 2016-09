Phoenix 22:30 bis 00:00 Dokumentation The Power of Women D 2016 2016-10-06 02:15 Merken In den letzten Jahrzehnten hat sich das Leben von Frauen in der Gesellschaft grundlegend verändert. Frauen rund um den Globus treiben die Gleichberechtigung im 21. Jahrhundert weiter und weiter voran. Sie gehen neue Wege in der Politik und kämpfen sich in der Arbeitswelt bis an die Spitze. Sie fordern religiöse Institutionen heraus und brechen mit den Rollenerwartungen einer männlich dominierten Welt an sie. Aber vielerorts finden Formen der Unterdrückung von Frauen weiterhin statt: Es kommt zu sexueller Gewalt, Frauen verfügen nicht über das Recht über ihren eigenen Körper, werden zum Opfer unterdrückender religiöser Praktiken, werden schlechter bezahlt als Männer oder haben keinen Zugang zu Bildung. Der Dokumentarfilm zeigt die Lebenswirklichkeiten inspirierender Frauen rund um den Globus und erzählt eine der größten Geschichten unserer Zeit: die der Neuausrichtung der Machtverhältnisse der Geschlechter hin zur Gleichberechtigung. Frauen, die den Kampf für ihre Rechte an der Basis in Indien oder Niger führen, erzählen ebenso aus ihrem Alltag wie prominente Persönlichkeiten wie Christine Lagarde, Hillary Clinton, Margot Käßmann, Melinda Gates sowie die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet oder die FEMEN-Aktivistin Inna Schewtschenko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Power of Women Regie: James Rogan, Harriet Shawcross Drehbuch: James Rogan