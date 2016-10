Phoenix 14:15 bis 15:00 Reportage Familienerbe NRW Die Obstbauern vom Niederrhein D 2014 2016-10-02 08:15 Live TV Merken Bernd Schumachers Familienerbe wächst buchstäblich an den Bäumen. Er ist der Nachfolger auf einem der größten Apfelhöfe in der Obstregion Niederrhein. Auf dem Heyerhof, einem historischen Bauerngehöft in Tönisvorst, bauen Schumachers 36 Apfelsorten an. 80.000 Bäume - und jeden einzelnen müssen sie beobachten, pflegen und beschneiden. Der erste Teil der Reihe begleitet die Familie Schumacher bei der Suche nach ihrer Familiengeschichte und erzählt, wie jede Generation auf ihre eigene Weise um die Zukunft des Familienunternehmens kämpft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Familienerbe NRW