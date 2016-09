Phoenix 08:15 bis 09:15 Dokumentation Nürnberg - Die Prozesse Albert Speer - Karriere ohne Gewissen GB 2006 2016-10-01 18:15 Live TV Merken Albert Speer diente Adolf Hitler als Reichsminister für Bewaffnung und Munition und war Hitlers Stararchitekt, plante er doch die neue Hauptstadt Germania in bis dahin unbekannten Dimensionen. Speer stammte aus einer großbürgerlichen Familie, war gebildet und wohlerzogen. Auftreten und Erscheinung widersprachen dem Bild vom Kriegsverbrecher. Speers Verteidigung unterschied sich maßgeblich von der der anderen Angeklagten. Er bekannte sich als Einziger zur Verantwortung für die Naziverbrechen. "Das ist purer Wahnsinn", sagte sein Anwalt zu ihm, "das wird Sie vermutlich das Leben kosten." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nuremberg: Nazis on Trial Regie: Nigel Paterson