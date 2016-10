TNT Comedy 02:30 bis 02:50 Comedyserie Two and a Half Men Die Menschenflüsterin USA 2012 16:9 Merken Walden ist von Missis Geplapper so genervt, dass er einen stillen Ort aufsucht: die örtliche Bibliothek. Dort trifft er auf die arbeitslose Schauspielerin Whitney, die ihm so gut gefällt, dass er sie engagiert. Sie soll seine Freundin spielen, da er von Affären die Nase voll hat. Whitney macht ihre Sache jedoch so gut, dass Walden bald nicht mehr zwischen Spiel und Wirklichkeit unterscheiden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Miley Cyrus (Missi) Conchata Ferrell (Berta) Lindsay Price (Whitney) Bradley Snedeker (MP Ross) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Gemma Baker, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6