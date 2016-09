TNT Comedy 10:15 bis 10:40 Comedyserie Keine Gnade für Dad Ex und Hopp USA 2004 16:9 Merken Lily und Brad laufen in einem Laden zufällig Dean und dessen neuer Freundin Coleen über den Weg. Als Lily am Ende des Wiedersehens vorschlägt, sich doch einmal zu treffen, geht Brad ernsthaft auf diese Idee ein und lädt die anderen zu einem gemeinsamen Fondue-Abend ein. Lily ist stinksauer. Eddie versucht sich indes als Stand-up-Comedian und verwendet Details aus Seans und Claudias Eheleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Keith Truesdell Drehbuch: Ned Goldreyer Kamera: Alan Walker Musik: Ben Vaughn, Ween Altersempfehlung: ab 6