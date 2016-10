3sat 04:35 bis 05:00 Unterhaltung Gebrochen - weiße Tulpen Kurzfilm TRK, D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Inspiriert vom Türkeiaufenthalt des berühmten Reiseschriftstellers James Baldwin, setzt sich der Filmemacher Aykan Safoglu mit Geschichte, nationaler und sexueller Identität auseinander. Der Film gewann 2013 die wichtigste Auszeichnung der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, den Großen Preis der Stadt Oberhausen. Aykan Safoglu studierte Film in Istanbul und Kunst in Berlin. 2013 schloss er ein Fotografiestudium am Bard College in New York ab. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kirik beyaz laleler Regie: Aykan Safoglu