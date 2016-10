Von seiner Geliebten verlassen, will ein Mann alle seine Erinnerungen an sie löschen lassen. Doch als es an die schönen Momente geht, sucht sein Unterbewusstsein Tricks, um sie zu bewahren. Ein vor Ideen überbordender, fantastischer Film des französischen Regisseurs Michel Gondry. Ein großer cineastischer Spaß mit überraschenden Wendungen, aber auch fast schon philosophischer Diskurs über die Liebe. In Google-Kalender eintragen