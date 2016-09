3sat 16:30 bis 18:00 Drama Der Vater meines Sohnes D 2004 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Silvia Kaltenbach, erfolgreiche Architektin und allein erziehende Mutter des neunjährigen Marc, steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Kollegen Rolf. Da taucht Marcs Vater Ricardo auf. Während Marc den sportlichen Südamerikaner, den ihm seine Mutter als "alten Freund" vorstellt, spannend findet, beobachtet Silvia das plötzliche väterliche Engagement zunächst skeptisch. Doch bald erweckt Ricardo in Silvia die Erinnerung an ihre große Liebe. Nach einem besonders schönen Abend verbringen Silvia und Ricardo die Nacht miteinander. Bereits am nächsten Morgen bereut Silvia ihre Unbesonnenheit. Sie ist sich über ihre Gefühle zu Ricardo und auch zu Rolf, der sie immer noch liebt, noch nicht im Klaren. Viel schlimmer ist jedoch die Entdeckung, dass Ricardo Marcs Kinderpass entwendet hat und mit dem Jungen nach Argentinien unterwegs ist. Voller Angst fliegt Silvia ihm nach und findet auf Ricardos luxuriösem elterlichen Besitz einen fröhlichen Marc, der davon ausgeht, dass seine Mutter mit dieser unverhofften Urlaubsreise einverstanden war. Unbekümmert begegnet Ricardo Silvias Vorwürfen, macht ihr jedoch die sofortige Rückreise unmöglich, da er noch andere Pläne hat, die Silvia ausgesprochen beunruhigend findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Désirée Nosbusch (Silvia Kaltenbach) Gedeon Burkhard (Ricardo Potero) Samuel Maxim Benke (Marc Kaltenbach) Ralph Herforth (Rolf Kessler) Dana Vávrová (Stella Fröhlich) Charlotte Barton (Tina Fröhlich) Michael Degen (Ricardos Vater) Originaltitel: Der Vater meines Sohnes Regie: Dagmar Damek Drehbuch: Dagmar Damek Kamera: Thomas Etzold Musik: Hans Günter Wagener

