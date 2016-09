3sat 12:30 bis 13:00 Regionales Bilder aus Südtirol 25 Jahre Ötzi: - Die spannende Geschichte einer archäologischen Sensation in den Alpen / Kinderhilfe in Afghanistan: - Reinhard Erös aus Bayern ist Entwicklungshelfer und Arzt / Zwei starke Frauen: - Die Tiroler Verdienstkreuz-Trägerinnen Ulrike Kindl und Maria Kusstatscher / Textilmarkt in Neustift: - Der Wert der heimischen Handarbeit / Sensible Geschöpfe: - Im Vinschgau wird die Welt der Schmetterlinge wissenschaftlich untersucht / Gestalterin von "Kleidergeschöpfen": - Die Meranerin Frida Parmeggiani ist eine der berühmtesten Kostümbildnerinnen Europas / Hüter des Waldes: - Unterwegs am Urfichtenweg in Taufers im Münstertal A 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV