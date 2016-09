3sat 09:50 bis 11:00 Dokumentation Mein Döbling A 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Höhenstraße schlängelt sich durch den Wienerwald, um am Ende am Leopoldsberg die prächtigste Aussicht über Wien freizugeben. Der 19. Wiener Bezirk ist für viele Wien-Besucher ein Muss. Der Kahlenberg, der Cobenzl, Grinzing, Sievering oder Neustift am Walde ziehen Besucher nicht zuletzt wegen der unzähligen Wienerlieder an, die diese Orte besingen. Auch gibt es hier noch viele traditionsreiche Winzerhäuser und typisch österreichische Heurige. Große Teile des 19. Wiener Gemeindebezirks liegen direkt im Wienerwald. Auch Heiligenstadt, Nussdorf und das Kahlenbergerdorf gehören zum 19. Bezirk. Sie stehen in unmittelbarer Nachbarschaft des geschichtsträchtigen Karl Marx-Hofs dem für lange Zeit größten zusammenhängenden Wohnbau der Welt, der im Februar 1934 heftig umkämpft war. Auch Fußball-Geschichte wurde in Döbling geschrieben, wenngleich man sich Länderspiele auf der Hohen Warte in den 1900er, 1920er und 1930er Jahren vor 100 000 Zuschauern auf der heutigen Heimstätte des First Vienna Footballclub nicht mehr vorstellen kann. Im kleinen Kahlenbergerdorf, das an der Donau liegt, entstand die Idee der SOS Kinderdörfer. Hier wurde erstmals Kindern Schutz geboten. Unter der Regie von Chico Klein erinnern sich der Winzer Matthias Hengl, die Schauspielerin Ulrike Beimpold, die Sängerin Tini Kainrath, der Musiker und Autor Ernst Molden und die Schauspielerin Michou Friesz an ihre Kindheit im Bezirk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Mathias Hengl (Winzer), Ulrike Beimpold (Schauspielerin), Ernst Molden (Musiker und Autor), Tini Kainrath (Sängerin), Michou Friesz (Schauspielerin) Originaltitel: Mein Döbling